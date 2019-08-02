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vdf Filo'ya Yeni Genel Müdür

Vdf Grup bünyesinde 2017 yılından beri operasyonel filo kiralama hizmeti veren vdf Filo Kiralama A.Ş Genel Müdürlüğü'ne Didem Altuğlu Öztaş atandı.

02.08.2019 14:09 vdf Filo'ya Yeni Genel Müdür

Volkswagen Financial Services ve Doğuş Grubu ortaklığı ile 2017 yılında faaliyete başlayan ve operasyonel filo kiralama sektöründe sadece bir kiralama şirketi değil, bir finansal çözüm ortağı olarak yola çıkan vdf Filo Kiralama A.Ş'nin genel müdürlüğüne Didem Altuğlu Öztaş atandı.

20 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe birçok farklı görev üstelenen Didem Altuğlu Öztaş, son 10 yıldır Doğuş Otomotiv SEAT Satış Müdürü olarak görev yapıyordu.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Öztaş, evli ve bir çocuk annesidir.


İstanbul Üniversitesi, Doğuş Otomotiv, Doğuş Grubu, Volkswagen, Güncel

Kaynak: Bültenler

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