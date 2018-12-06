Vdmk İhracı

Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın kurduğu Varlık Finansmanı Fonu'nda talep toplama dün başladı, bugün sonlanacak.
Geçtiğimiz gün Türkiye
Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç'ın da detaylarını verdiği varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracı için talep toplama dün başlamıştı. Vakıfbank
, Ziraat Bankası
, Halkbank ve Garanti Bankası
'nın yarın 3 milyar lirayı aşkın tutarda konut kredilerini ihraç edecek.
Yatırım aracı sayı ve çeşidinde artış
Konuyla ilgili olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın (TKYB), 4 bankanın bilançosunda yer alan konut kredilerini alacağını ifade eden TSPB Başkanı, bu kredilere dayanan varlığa dayalı menkul kıymetlerinin ihraç edileceğini belirtti. Bu kapsamda, finansal kuruluşların, likiditesi düşük varlıklarını menkul kıymetleştirmek suretiyle sermaye piyasalarımızdan fon sağlayabilme imkanları kolaylaştırıldığını vurgulayan Topaç, bu faaliyetlerin, sermaye piyasalarında işlem gören yatırım aracı sayı ve çeşidinde artışa katkıda bulunacağını ekledi. - İSTANBUL
Türkiye
06 Aralık 2018 Perşembe 12:39