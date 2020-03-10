Ve müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız."(İHA)
10.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız."
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Ve müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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