Ve Premier Lig'de Zirve Liverpool'un

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.Premier LigMısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın hat-trick yaptığı Bournemouth deplasmanında 4-0 galip gelerek peş peşe 5. maçını kazanan Liverpool, Manchester City'nin puan kaybettiği 16. haftada liderliğe yükseldi.Son şampiyon Manchester City, haftanın maçında zirve takibini sürdüren Chelsea'ye deplasmanda 2-0 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşadı. Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig'in tek namağlup takımı olarak kaldı.Tottenham, konuk olduğu Leicester City'yi 2-0, Arsenal da evinde Huddersfield Town'ı 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.Manchester United ise sahasında Fulham'ı 4-1'lik skorla geçerek 4 hafta sonra galip geldi.Premier Lig'de 16. hafta maçlarının ardından 42 puan toplayan Liverpool, Manchester City'nin bir puan önünde liderliğe çıktı. Bu iki takımı, 36 puanla Tottenham, 34'er puanla Chelsea ve Arsenal izledi.La LigaBarcelona, ligin 15. haftasında konuk olduğu derbide Espanyol'u 4-0 yenerek liderliğini korudu.Sevilla'nın deplasmanda oynadığı Valencia maçı 1-1 sonuçlandı.Zirve takipçilerinin karşılaştığı mücadelede Atletico Madrid, evinde Alaves'i 3-0 mağlup etti.Real Madrid, Huesca deplasmanında 1-0 galip gelerek zirve takibini sürdürdü.Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun forma giydiği Celta Vigo, Villarreal deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü. Okay Yokuşlu, mücadelede takımının ikinci golünü atan isim oldu.La Liga'da puanını 31'e çıkaran Barcelona liderliğini sürdürdü. Katalan ekibini, Sevilla ve Atletico Madrid 28'er, Real Madrid 26 ve Alaves 24 puanla takip etti.Serie ASon 7 yılın şampiyonu Juventus, sahasında Inter'i 1-0 mağlup ederek 15. haftada 14. galibiyetine imza attı.Zirve takipçisi Napoli, evinde Frosinone'yi 4-0 yendi.Üst sıralarda yer alan ekiplerden Milan ve Lazio, haftayı beraberlikle kapattı. İki takımın da evinde oynadığı haftada Milan, Torino ile 0-0, Lazio da Sampdoria ile 2-2 berabere kaldı.Serie A'nın 15. haftasını 43 puanla geçen Juventus'u, 35 puanlı Napoli, 29 puanlı Inter, 26 puanlı Milan ve 25 puanlı Lazio izledi.BundesligaAlmanya liginin tek namağlup ekibi Borussia Dortmund, Ruhr derbisinde konuk olduğu Schalke 04'ü 2-1 yendi ve peş peşe 5. galibiyetini aldı.Ligde zirve takibini sürdüren takımlardan Borussia Mönchengladbach, evinde Stuttgart karşısında, Bayern Münih de sahasında Nürnberg önünde 3-0 galip gelirken, Leipzig ise Freiburg deplasmanında aynı skorla mağlup oldu.Bundesliga'nın 14. haftasının ardından 36 puana ulaşan Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach'ın 7, Bayern Münih'in 9, Leipzig'in ise 11 puan önünde liderliğini sürdürdü.Ligue 1Hafta içinde de karşılaşmaların oynandığı ve Fransa'daki eylemler nedeniyle birçok maçın ertelendiği Ligue 1'de PSG, Strasbourg deplasmanında 1-1 berabere kalarak üst üste ikinci kez puan kaybetti.Liderin en yakın takipçisi Lille, hafta içinde Montpellier'yi deplasmanda 1-0 yendi, hafta sonu konuk ettiği Reims ile 1-1 berabere kaldı.Üst sıralarda yer alan ekiplerden Olympique Lyon'un evinde Rennes'e 2-0 mağlup olduğu haftada, Olympique Marsilya da Nantes deplasmanında 3-2 yenildi.Ligde zirveyi ilgilendiren PSG-Montpellier, Toulouse-Lyon ve Saint Etienne-Marsilya başta olmak üzere birçok maç ise ertelendi.Ligue 1'in 17. haftası sonunda PSG, 44 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 31, Montpellier 29, Lyon 28, Marsilya ve Saint Etienne 26'şar puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.