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VEDAŞ çalışanlarından anlamlı mesaj

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü salgınına dikkat çekmek için verdikleri mesajla büyük beğeni topladılar.

24.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:41
VEDAŞ çalışanlarından anlamlı mesaj
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü salgınına dikkat çekmek için verdikleri mesajla büyük beğeni topladılar.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye'de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oluyor. VEDAŞ ekipleri, zorlu şartlarda çalışmalarına devam ederken, ülkemizin bu zorlu süreci atlatabilmesi için vatandaşların evlerinde kalmalarını istedi. Ekipler, kesintisiz bir enerji için 7/24 sahalarda olduklarını belirterek, vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde mesaj verdiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Hakkari, Wuhan, Güncel

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