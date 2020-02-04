Haberler » Yaşam » VEDAŞ ekibinin kar mesaisi - Haberler

VEDAŞ ekibinin kar mesaisi

MUŞ (İHA) – Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekibi, Muş'un Bulanık ilçesinde ağır kış şartlarına rağmen enerji arzını sağlamak için çalışıyor.

04.02.2020 14:03 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:08VEDAŞ ekibinin kar mesaisi
MUŞ (İHA) – Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekibi, 'un ilçesinde ağır kış şartlarına rağmen enerji arzını sağlamak için çalışıyor.

Üç gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarının kapandığı Bulanık ilçesinde, VEDAŞ ekibi tüm olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarına devam ediyor. Tipi ve fırtına nedeniyle traktörlerle karlı yolları aşan işçiler, fırtına nedeniyle kopan elektrik tellerini tek tek tamir ediyor. Yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direklerine tırmanan ve tepedeki telleri onaran işçiler, tehlikeye ve soğuğa aldırmıyorlar.

Ağır kış şartlarında çalışmanın oldukça zor ve tehlikeli olduğunu ifade eden VEDAŞ işçileri, "Malum kar ve tipi yolları kapatıyor. Tipi ve fırtına nedeniyle Bulanık ilçe merkezinin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi oldu. Biz de traktörlerle köylere, mezralara ulaşabiliyoruz. Bin bir güçlükle ulaştığımız bölgelerde arızalanan elektrik tellerini tamir ediyoruz. Vatandaşa hizmet için her türlü zorluğa katlanıyoruz" diye konuştular. - MUŞ

Bulanık, Muş, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 18:53:30