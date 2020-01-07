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VEDAŞ ekibinin zorlu mesaisi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havalara ve kar yağışına rağmen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

07.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:18 VEDAŞ ekibinin zorlu mesaisi
'nin ilçesinde soğuk havalara ve kar yağışına rağmen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İlçede kar yağışı ve dondurucu hava etkisini sürdürürken, VEDAŞ ekipleri vatandaşlar mağdur olmaması için zorlu çalışmalarına devam ediyor. Yüksek kesimlerde buz tutan elektrik direklerine çıkan ekipler, vatandaşın mağdur olmaması için zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar ise, zorlu çalışmalarından dolayı VEDAŞ ekiplerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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