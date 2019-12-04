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VEDAŞ ekipleri zorlu kış koşulları altında mesai yapıyor

VAN, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) kış mesaisine başladı.

04.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:22VEDAŞ ekipleri zorlu kış koşulları altında mesai yapıyor

VAN, , ve illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) kış mesaisine başladı. Kış mevsiminin çetin geçtiği illerde görev yapan ekipler, kar ve tipi nedeniyle yaşanan elektrik arızalarını gidermek için araçların ulaşamadığı bölgelere yürüyerek ulaşmaya çalışıyor.

Kış mevsimin çetin geçtiği Van Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle sık sık elektrik arızaları meydana geliyor. Vatandaşlara daha sağlıklı enerji verilebilmesi için çalışmalarını sürdüren VEDAŞ ekipleri, arızaları gidermek için yoğun çaba harcıyor. Kış döneminde de enerji arzında aksama yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden VEDAŞ şirket Müdürü Emrullah Okuducu, kış eylem planı hazırladıklarını söyledi.Kış mevsiminin tüm olumsuzluklarına rağmen tüketicilere en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Okuducu, "Hizmet bölgemiz genelinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarımızı tamamladık. Kar motorlarımızın ve paletli araçlarımızın bakımlarını yaparak her koşulda göreve hazır hale getirdik. Valilik, belediyeler ve ilgili diğer tüm kurumlarla olan koordinasyonumuz kış dönemi süresince de devam edecektir. Meteorolojinin bölgemiz için yaptığı uyarıları da dikkate alarak arıza bakım ve onarım ekiplerimiz ile çağrı merkezi çalışanlarımızın vardiyalarını düzenlemekteyiz. Tüketicilerimize kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak ve tüketicilerimizin memnuniyetini daha da geliştirmek için görevimizin başındayız" dedi.



Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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