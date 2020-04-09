VEDAŞ, gezici hizmet ofisiyle abonelerine hizmet veriyor

VANGÖLÜ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ), koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, sosyal izolasyonu sağlamak için evlerinde kalan vatandaşlara gezici hizmet ofisiyle hizmet vermeye başladı.

VEDAŞ, Van , Muş , Bitlis ve Hakkari illerine bağlı kırsal mahallelerde yaşayan tüketiciler için, gezici hizmet ofisi uygulaması başlattı. Konu ile ilgili VEDAŞ'tan yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Şirket faaliyetlerimizle ilgili tüm iş ve işlemler, 186 çağrı merkezimizden ya da online olarak rahatlıkla yapılabilmektedir. Ancak yüz yüze görüşme alışkanlığından vazgeçmeyen vatandaşlarımız hizmet noktalarımıza gelmekte. Bu durum da sosyal izolasyona zarar vermektedir. Özellikle kırsal bölgelerden toplu taşıma araçlarıyla hizmet noktalarımıza kadar gelen vatandaşlarımızın hem kendi sağlığını, hem de etkileşimde olduğu kişilerin sağlığını korumak amacıyla gezici hizmet ofisi uygulamasını başlattık. Uzmanların kritik dönemler olarak belirlediği bu süreçte toplum sağlığını korumak ve salgın riskini en aza indirebilmek için yönetici, ofis ve saha çalışanlarımızdan oluşan gezici hizmet ofisimizle vatandaşlarımız bize gelmeden biz onlara gidiyoruz. Taleplerini yerinde değerlendiriyoruz. Muhtarlarımızla koordineli olarak yaptığımız bu çalışmada sosyal mesafe ve hijyen kurallarına büyük özen gösteriyoruz. Gittiğimiz yerlerde abonelik işlemleri, sokak aydınlatma, direk talebi, sayaç işlemleri, fatura işlemleri gibi vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendiriyoruz."

Kasımoğlu Mahalle Muhtarı Hikmet Yücebaş, gezici hizmet ofisi ile yerinde hizmet uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim ve toplumumuzun sağlığını önemseyip, hizmeti kapımıza kadar getiren, 'siz evde kalın biz size geliriz' diyen hizmet anlayışına çok teşekkür ederiz. İnsanlar evden çıkmaya çekinirken, onlar hizmet için buralara kadar geldiler. Allah onlardan razı olsun" dedi.