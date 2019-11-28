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VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğünde görev değişikliği

HAKKARİ (İHA) – Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, Van İl Müdürlüğüne atanırken, yerine ise M. Salih Eroğuz getirildi.

28.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:14VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğünde görev değişikliği
HAKKARİ (İHA) – Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) İl Müdürü İsmail Özdemir, Van İl Müdürlüğüne atanırken, yerine ise M. Salih Eroğuz getirildi.

Bu hafta yapılan görev değişikliği sonucunda VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir VEDAŞ Van İl Müdürlüğü görevine atanırken, yerine ise VEPSAŞ İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, VEPSAŞ İl Müdürlüğü görevine de Yılmaz Özdemir getirildi. Görev değişikliğinin ardından İsmail Özdemir için veda gecesi düzenlendi. Gecede konuşan İsmail Özdemir, 16 yıldır çalıştığı kurumdan ayrılmanın hüznünü yaşadığını anlattı. Kendisi için düzenlenen veda gecesine katılan kurum çalışanlarına teşekkür eden ve helallik isteyen Müdür Özdemir, "16 yıldır Hakkari'de idarecilik yapıyorum. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak Hakkari bölgesinden en çok personel çalıştıran şirketiz. Var gücümüzle halkımıza hizmet etmeye çalıştık. Bundan sonra da yönetimin aldığı kararla VEDAŞ Van İl Müdürlüğü görevine atandım. Yerime de değerli kardeşim Mehmet Salih Eroğuz atandı. Bir tarafta hüzünlü bir tarafta sevinçliyim. Van gibi bir şehre gidiyorum. Van'ın yarısı Hakkarili, bu benim için sevindiricidir. Beni üzen taraf ise, dağların başkenti Hakkari'den ayrılıyorum. Ben her ne kadar Van'a gitsem de bir ayağım yine Hakkari'de olacak. Hakkari ile ilgili hedeflerimiz vardı. Bundan sonra benden görevi devralan arkadaşlarımız bu projeleri hayata geçirecektir. Zor bir coğrafyada hizmet veriyoruz. Bizim için önemli olan şey, personelimizin can güvenliğindir. Lütfen can güvenliğinizi her şeyin önünde tutun. Sizin arkanızda çoluk çocuğunuz ağlamasın, herkes gülsün. Bu duygu ve düşüncelerle her şey gönlünüzce olsun diyorum. Ben hakkımı helal ediyorum, siz de helal edin" dedi.

Müdür Mehmet Salih Eroğuz ise, İsmail Özdemir'in Hakkari'ye büyük hizmetleri olduğunu ifade ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

VEPSAŞ İl Müdürlülüğü görevine getirilen Yılmaz Özdemir de, Hakkari'ye büyük emeği olan iki değerli müdürden devraldığı bayrağı en iyi şekilde taşıyacağını söyledi.

VEDAŞ ve VEPSAŞ Hakkari il ve ilçe yönetici ile çalışanlarının katıldığı gece, halaylar eşliğinde sona erdi. - HAKKARİ

İsmail Özdemir, Hakkari, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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