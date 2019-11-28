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VEDAŞ heyetinden köy öğretmenlerine ziyaret

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında köy okullarını ziyaret etti.

28.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:38VEDAŞ heyetinden köy öğretmenlerine ziyaret
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) İl Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında köy okullarını ziyaret etti.

Öğretmenler Günü kapsamında VEDAŞ yöneticileri, Bitlis'in ilçesi Arpacık Köyü İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Öğretmenliğin fedakarlık gerektiren meşakkatli bir meslek olduğunu vurgulayan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, "Köy ve mezralarda görev yapan öğretmenlerimizi ziyaret ederek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladık. Öğretmenlik mesleğinin büyük fedakarlık gerektiren çok kutsal bir görev olduğuna yaptığımız ziyaretlerde bir kez daha şahit olduk. Aydınlık geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimize teşekkür ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi. - BİTLİS

Güroymak, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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