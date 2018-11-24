Vedaş, Öğretmenleri Yalnız Bırakmadı

Van
, Bitlis
, Muş
ve Hakkari
illerinde hizmet veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenleri ziyaret etti.
Öğretmenliğin, fedakarlık gerektiren kutsal bir meslek olduğunu ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah okuducu; "24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında hizmet bölgemizin genelinde öğretmenlerimizi ziyaret ettik. Bu kapsamda Türkiye
'nin İran
sınırına en yakın okullarından biri olan Van'ın Saray
ilçesine bağlı Yamanyurt İlkokulu'nda görev yapan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile buluştuk. Muş ilinde; Merkez
Eğitim Uygulama Okulumuzda öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi, Hakkari ilinde ise Milli Eğitim İl Müdürümüzü ziyaret ettik. Ziyaretlerimiz sırasında hem öğretmenlerimizin gününü kutladık hem de öğrencilerimizle birlikte olma fırsatı yakaladık. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım" dedi.
VEDAŞ yetkilileri ziyaretler sırasında enerji tasarrufu hakkında öğrencilere bilgilendirmede bulundu. - VAN
Hakkari,Muş,Van
24 Kasım 2018 Cumartesi 10:56