Vedaş'tan Köy Okulunu Güzelleştiren Çalışma

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:00



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:00

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), köy ve mezra okullarında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.Sosyal sorumluluk projelerinde köy ve mezra okullarında eğitim gören öğrencilere ayrı bir önem veren VEDAŞ, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Erek Köyü İlkokulunu ziyaret ederek, okulun fiziki şartlarını güzelleştirdi. Arıza bakım ve onarım ekiplerinin gönüllü çalışmasıyla okulun boya ve bazı tadilat işlerini yaptıklarını ifade eden VEDAŞ Van İl Müdürü Beytullah Özbayram, "Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzünde tebessüm olabilmek, VEDAŞ ailesi olarak bizlere büyük moral oluyor. Bizleri okullarında misafir eden öğretmenlerimize ve her biri gelecek için ayrı bir umut olan kıymetli öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.Kurumların, merkeze uzak mahallelerde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmesinin örnek bir davranış olduğunu ifade eden Okul Müdürü Yasemin Saydam ise, "Köyümüze kadar gelerek okulumuzun güzelleşmesine katkı sağlayan VEDAŞ ekibine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - VAN