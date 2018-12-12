Vedaş'tan Mahalle Okullarına Destek

Van
, Bitlis
, Muş
ve Hakkari
illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ), kırsal mahallelerdeki okullara yönelik sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.
VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Van'ın Başkale
ilçesine bağlı Erek Mahallesi İlkokulu'nun boya ve tadilatı yapıldı.
Kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere ayrı bir önem verdiklerini belirten VEDAŞ İl Müdürü Beytullah Özbayram, Arıza Bakım ve Onarım ekiplerinin gönüllü çalışmasıyla, Erek İlkokulu'nun boya ve bazı tadilat işlerini yaptıklarını söyledi.
Özbayrak, "Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzünde tebessüm olabilmek VEDAŞ ailesi olarak bizlere büyük moral oluyor. Bizleri okullarında misafir eden öğretmenlerimize ve her biri gelecek için ayrı bir umut olan kıymetli öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.
Kurumların, merkeze uzak köylerde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmesinin örnek bir davranış olduğunu ifade eden okul müdürü Yasemin Saydam ise okulun güzelleşmesine katkı sunan VEDAŞ ekibine teşekkür etti.
Hakkari,Muş,Bitlis,Van
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:57