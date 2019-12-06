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Vedat, Gençlerbirliği'ni de boş geçmedi

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, Gençlerbirliği müsabakasında 23 ve 39. dakikada attığı gollerle Gençlerbirliği ağlarına 2 gol bıraktı.

06.12.2019 22:29 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:48

Süper Lig'in 14. haftasında evinde 'ni 5-2 mağlup ederken Vedat Muriqi kırmızı-siyahlı ekibin ağlarına 2 gol bıraktı. Maçın 23. dakikasında Isla'nın ceza sahası içine verdiği pasta topu ağlarla buluşturan golcü futbolcu, 39. dakikada Gençlerbirliği savunmasından kaptığı topu kendisi kullanarak 2. golünü kaydetti.

13 MAÇTA 9 GOL ATTI

Kosovalı futbolcu 77. dakikada yerini Tolgay Arslan'a bıraktı. Vedat Muriqi, sarı-lacivertli formayla 13 maçta 9 gol kaydederek bu sezon Fenerbahçe'nin en golcü ismi oldu.

Vedat, Gençlerbirliği'ni de boş geçmedi

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (2)
TEK BUYUK FENERBAHCE:yuce rabbim vedatimi nazardan kem gozlerden korusun aminnnnn
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FB:vedatın attığı ikinci gol derslik gol önce sağ ayağınla topu kontrol edeceksin sonrada sol ayağınla tek dokunuşla gol atacaksın dünya yıldızları bile böyle gol atamaz bu vedat çok iyi oyuncu çok
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