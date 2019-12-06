Vedat, Gençlerbirliği'ni de boş geçmedi

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ederken Vedat Muriqi kırmızı-siyahlı ekibin ağlarına 2 gol bıraktı. Maçın 23. dakikasında Isla'nın ceza sahası içine verdiği pasta topu ağlarla buluşturan golcü futbolcu, 39. dakikada Gençlerbirliği savunmasından kaptığı topu kendisi kullanarak 2. golünü kaydetti.

13 MAÇTA 9 GOL ATTI

Kosovalı futbolcu 77. dakikada yerini Tolgay Arslan'a bıraktı. Vedat Muriqi, sarı-lacivertli formayla 13 maçta 9 gol kaydederek bu sezon Fenerbahçe'nin en golcü ismi oldu.