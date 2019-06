Vedat İnceefe: Arnavutluk ve Kosova maçlarını kazanmak istiyoruz

"Hedefimiz grubu ilk 2'de bitirmek"

İSTANBUL, - UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Cuma günü Arnavutluk, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda Kosova ile karşılaşacak Ümit Milli Takım'da teknik direktör Vedat İnceefe, her 2 maçı kazanarak gruptaki iddialarını güçlendirmek istediklerini belirtti.

Grubun ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-1 yendiklerini hatırlatan Vedat İnceefe; "Oyun olarak çok iyi olmasak da kazanmayı bildik. Eksiklerimiz vardı. Şimdi de sezon sonuna geldik. Oyuncularımızı motive etmeye çalışıyoruz. Bu iki maçı en iyi şekilde tamamlayarak tatile göndermek istiyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ GRUBU İLK 2'DE BİTİRMEK"

Grup'ta ilk 2'de yer alarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek istediklerini ifade eden İnceefe, "Zor maçlar olacak. Kosova iyi ve etkili bir takım. İçerideki Arnavutluk maçını da kazanıp deplasmandaki galibiyeti taçlandırmamız lazım. İnşallah Kosova maçıyla bu süreci iyi bir şekilde tamamlarız. Hedefimiz grubu ilk ikide tamamlamak. Grupta İngiltere ve Avusturya ile çekişeceğiz ama belli olmaz. Kosova son yıllarda atak yaptı. İyi futbolcular çıkıyor. İtalya'da oynayan futbolcuları var. Ne olursa olsun kendi işimize odaklanacağız. Lider olmak zor çünkü İngiltere bayağı etkili bir ekip. Bu iş, istek ve arzu işi. Ne kadar isterseniz o kadar başarırsınız. Biz de oyuncularımıza istek ve arzuyu aşılamaya çalışıyoruz. Grubu en iyi ikinci bitirme şansımız var. En iyi ikinci doğrudan katılıyor. Play-off'ta da yer alabiliriz. Hedefimiz grupta ilk 2'de yer alıp Avrupa Şampiyonası'na katılmak" ifadelerini kullandı.

"GENÇ ARKADAŞLARA FIRSAT VERİLİRSE KULÜPLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKLER"

Genç futbolcuların şans verildiğinde neler yapabileceklerini gösterdiğini anlatan İnceefe, "Kulüplerin biraz sıkıntıda olması bizim işimize yaradı. Transferi açamadıkları için genç oyunculardan faydalandılar. Bu oyuncuları da iyi bir şekilde takip edip kadromuza dahil ettik. Türk futbolu kazanıyor. Demek ki bu arkadaşlara fırsat verilse kulüplerini en iyi şekilde temsil edecekler" şeklinde konuştu.

"ŞENOL HOCANIN TECRÜBELERİNDEN FAYDALANACAĞIZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in tecrübelerinden yararlanacaklarını belirten İnceefe, "A Milli Takım'a futbolcu göndermeye devam edeceğiz. Şenol hocama başarılar diliyorum. Dört maçtır kazanıyoruz. İnşallah Fransa ve İzlanda maçlarını en iyi şekilde geçiririz ve şansımızı artırırız. Şenol hoca milli takımda, kulüplerde çalışmış tecrübeli bir teknik direktör. Biz de kendisinin tecrübelerinden faydalanacağız. Altyapıdan A takıma futbolcu vereceğiz. İnşallah hocam da bunları yukarıda en iyi şekilde kullanacak. İnşallah grubu en iyi şekilde bitirecekler" dedi.

"ÜMİT MİLLİ TAKIM DAHA FAZLA İLGİYİ HAK EDİYOR"

Ümit Milli Takım'ın daha fazla ilgiyi hak ettiğini söyleyen Vedat İnceefe, "Bu çocuklar da emek veriyor. Bunların da gündeme gelmesi lazım ki kendilerini önemli ve üst tarafta olabileceklerini hissetsin. Bana göre çok önemli. Her gittiğimiz ülkede ulusal kanallar maçları canlı yayınlıyor. Sürekli futbolcularıyla iç içeler. Bizden gelen giden yok. Buna biraz daha önem vermek lazım. Futbolcularım, önemli olduklarını hissederse başaracak çok şeyi var. İnşallah bu yaş grubuyla da ilgilenirler. Taraftarların ilgisi de önemli. Seyirci arıyoruz. İnşallah bu sıkıntıları atlatırız. Eylül ayında İngiltere maçımız var. İyi bir şeyler yapabilmek için seyirci ve medya desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Kaynak: DHA