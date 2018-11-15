Vedat İnceefe: "Bu Kamp Yeni Jenerasyon İçin İyi Bir Hazırlık Olacak"

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe
, İspanya
'nın Murcia
şehrinde yaptıkları kampın yeni jenerasyon için iyi bir hazırlık olduğunu söyledi.
İspanya'nın Murcia kentinde hazırlık kampı yapan Ümit Milli Takımı'nda Teknik Direktör Vedat İnceefe, Türkiye Futbol Federasyonu
'nun resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, 10 günlük kampın ilk defa takıma katılan oyuncuların kaynaşması için çok faydalı geçeceğini söyledi. Ekim ayında resmi maçların tamamlanmasıyla artık 2021 U21 Avrupa
Şampiyonası elemelerine hazırlanmaya başladıklarını söyleyen İnceefe, "Yeni turnuva olduğu için yaş grubunda da zorunlu değişiklik oldu. Artık 1998-99 hatta 2000 doğumlu oyuncular Ümit Takım'da olacak. Bu kampta şimdiye kadar çok forma şansı bulamamış, gözden kaçan oyuncular da yer alıyor. İleriki kamplara daha başka oyuncular da çağıracağız. Resmi maçların başlayacağı Mart-Haziran dönemine kadar kadromuzu kuracağız" diye konuştu.
Vedat İnceefe, kampta ilk maçı oynayacağı İskoçya'nın fizik güce dayalı ve kompakt iyi bir takım olduğunu, etkili oyunculara sahip bulunduğunu vurguladı. - İSTANBUL
İspanya,Vedat İnceefe
15 Kasım 2018 Perşembe 16:39