Vedat Milor, Çirkin Yorum Yapan Takipçisine Cevap Verdi: Neden Bu Kadar Kötüsünüz

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, Instagram hesabından eşiyle olan bir fotoğrafını "Çok sevgili eşimle, çok sevdiğimiz bir restoranda çekilen fotoğrafımız. Aşk" notuyla paylaştı.

"EŞİMİN ABİSİ DİYECEKTİNİZ HERHALDE"

Ünlü gurme Vedat Milor, Instagram hesabından karısıyla birlikte fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Vedat Milor'un bir takipçisi paylaşıma çirkin bir yorumda bulunarak, "Eşimin abisi diyecektiniz herhalde" yorumunu yaptı. Vedat Milor, o çirkin yorum karşısında naifliğini koruyarak, "Neden bu kadar kötüsünüz?" yorumunu yaptı. Milor'e çirkin yorumda bulunan takipçisine de çok sayıda eleştiri geldi.