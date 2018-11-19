19 Kasım 2018, 17:56
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Vedat Milor, Çirkin Yorum Yapan Takipçisine Cevap Verdi: Neden Bu Kadar Kötüsünüz

Gurme Vedat Milor, Instagram hesabından eşiyle bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına gelen çirkin yoruma ünlü gurme, "Neden bu kadar kötüsünüz?" diyerek cevap verdi.

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, Instagram hesabından eşiyle olan bir fotoğrafını "Çok sevgili eşimle, çok sevdiğimiz bir restoranda çekilen fotoğrafımız. Aşk" notuyla paylaştı.

"EŞİMİN ABİSİ DİYECEKTİNİZ HERHALDE"

Ünlü gurme Vedat Milor, Instagram hesabından karısıyla birlikte fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Vedat Milor'un bir takipçisi paylaşıma çirkin bir yorumda bulunarak, "Eşimin abisi diyecektiniz herhalde" yorumunu yaptı. Vedat Milor, o çirkin yorum karşısında naifliğini koruyarak, "Neden bu kadar kötüsünüz?" yorumunu yaptı. Milor'e çirkin yorumda bulunan takipçisine de çok sayıda eleştiri geldi.

TV,Instagram,Vedat Milor
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:56



YORUMLAR (19)
KADIYA SORUN: LÖP, LÖP YEMEK YERKEN SİZİ ELEŞTİRDİM AMA İŞ AİLENİZE GELİNCE HAYIR OLMAZ İNSANLIĞA YAKIŞMAZ BUNUN ADI ELEŞTİRİ DEYİL ADİLİK OLUR ALLAH MESUT ETSİN
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BUSE: İnsanlar sosyal medya ve bilgisayar karşısına geçince beyinlerini ruhlarını kenara bırakıyorlar.
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  • TIRCI OSMAN : aslında tam tersi abey ruhlarını ortaya çıkarmışlar dışarda saklıyorlar abey
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MAHO: İnsanlar ünlülere istedikleri her şeyi söyleyebileceklerini sanıyorlar malesef
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İNSAN OLMAK ZOR İŞ MALESEF: Bende okumustum insanlıktan nasibini almamış kişiler yazmış gayet birbirine yakışan cift Allah ömürlerini uzun kılsın
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