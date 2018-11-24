Vedat Milor'dan Galatasaray Yönetimine Tepki!

<div></div><div>Galatasaray taraftarlığıyla da tanınan ünlü eleştirmen Vedat Milor, Atiker Konyaspor maçının ardından paylaşımda bulundu.</div><div></div><div>Milor, tepkisini sosyal medya hesabından 'Geçen sene Fener sadece kendisine yeni başkan seçmedi. Sanki bizim başkanı da onlar seçmiş. ya ligden çekilin ya Fatih hoca başkan olsun.' sözleriyle gösterdi.</div> <div></div> <div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div><div> <div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div> </div></div>