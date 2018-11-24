24 Kasım 2018, 05:07
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Vedat Milor'dan Galatasaray Yönetimine Tepki!

Vedat Milor

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının ardından yönetime tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarlığıyla da tanınan ünlü eleştirmen Vedat Milor, Atiker Konyaspor maçının ardından paylaşımda bulundu.
Milor, tepkisini sosyal medya hesabından "Geçen sene Fener sadece kendisine yeni başkan seçmedi. Sanki bizim başkanı da onlar seçmiş. ya ligden çekilin ya Fatih hoca başkan olsun." sözleriyle gösterdi.
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