Vedat Milor'dan sert İzlanda tepkisi: Başka seçenek bırakmadılar

Türkiye'nin önde gelen gastronomi yazarlarından Vedat Milor, İzlanda'da A Milli Takımımıza yapılan ayıbı " İzlanda'yı linç etmeye ulusal mutfağından başlayabilirsiniz" şeklinde yorumladı.

A Milli Futbol Takımımızın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yarın yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında maruz kaldığı muameleye bir tepkide Vedat Milor'dan geldi.

TWITTER'DAN ELEŞTİRDİ

İzlanda Havalimanı'nda yaşanan skandalı Twitter adresinden eleştiren Milor, "İzlanda'yı linç etmeye ulusal mutfağının kötülüğünden başlayabilirsiniz" dedi.

Eleştirini ardı ardına sıralayan ünlü yazar, "Biliyorum, ağır olu ama başka seçenek bırakmadılar" diyerek tepkisini gösterdi.