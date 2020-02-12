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Vedat Mılor'den Canan Karatay'ın "Turp yerseniz turp gibi olursunuz" sözüne ilginç gönderme: Hıyar yemeyi bırakıyoruz

Vedat Milor, koronavirüsle ilgili konuşmasında "Turp yerseniz turp gibi olursunuz, fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz" diyen Canan Karatay'a "Anladığım kadarıyla hıyar yemeyi bırakıyoruz" diyerek gönderme yaptı.

12.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:45

Prof.Dr. Canan Karatay, tüm Türkiye'nin günlerdir konuştuğu koronavüris salgınıyla ilgili "Turp yerseniz turp gibi olursunuz fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz" dedi. Karatay'ın açıklamasına Vedat Milor'den ilginç bir çıkış geldi.

"FISTIK YERSENİZ FISTIK GİBİ OLURSUNUZ"

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsle ilgili konuşan Prof.Dr. Canan Karatay " dediğimizin diğer virüslerden farkı yoktur, grip enfeksiyonudur. Bağışıklık sisteminizi güçlendireceksiniz. Turp yerseniz turp gibi olursunuz fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz" dedi. Yaptığı her açıklamasıyla günlerce konuşulan Karatay'ı bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"HIYAR YEMEYİ BIRAKIYORUZ"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen yemek eleştirmeni Vedat Mılor ise Canan Karatay'ın bu sözlerine Twitter hesabından karşılık vererek "Anladığım kadarıyla hıyar yemeyi bırakıyoruz" dedi.

Vedat Mılor'den Canan Karatay'ın

Canan Karatay, Koronavirüs, Vedat Milor, Karatay, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
TRİPLEKS:teyzem bunadı artık acilen yaşamayı bırakmalısın canan teyze sıcak koltuğunda oturup onu yeme bunu yeme kelle paça için deyip zırvalıyorsun araştırma yok soruşturma yok deney yok zırvalamaktır bu başka bişey değil bunlar nasıl prof dr ünvanı almış hayret
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SAKARYALI HATUN:Hıyar değil ; salatalık , onun adı, Vedat emice... :))))
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RACO:bu kadın bunamış oturduğu yerden sürekli bişeyler yumurtluyo aslı yok astarı yok
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ADANALI:VEDAT, BİLHASSA SENİN BIRAKMAN ŞART.
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ADANALI:VEDAT, BİLHASSA SENİN BIRAKMAN ŞART.
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