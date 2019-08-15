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Vedat Milor'den dikkat çeken açıklama: Çakmalık artık norm olmaya başladı

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, son verdiği röportajda televizyon formatlarının dahi taklit olduğunu söyleyerek her şeyin çakma olmasına tepki gösterdi.

15.08.2019 14:42
Vedat Milor'den dikkat çeken açıklama: Çakmalık artık norm olmaya başladı

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, BirGün'e verdiği röportajda son yıllarda toplumu yakından ilgilen özentilik konusu hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Milör, toplumdaki çoğu şeyin çakma olduğunu ve artık bunun kazandığını söyledi.

"İNSANA YASLANARAK NEMALANMAYA ÇALIŞAN BİR SINIF VAR"

" Türkiye'de hakim sınıf, tufeyli sınıfıdır" sözlerine üzerine konuşan Milor, 'Tufeyli dalkavuklukla geçinen taklitçi, asalak anlamında kullanılıyor. Nereden türedi bu sınıf?' sorusuna şöyle cevap verdi: "Her yerden türedi. Karınca sürüsü gibi karşına çıkıyorlar. Her yerde şu var, kendi yaratmadan, entelektüel ya da fiziksel bir çaba harcamadan güçlü bir insana yaslanarak oradan nemalanmaya çalışan bir sınıf.

"KISA YOLDAN KESTİRMECİ BİR KÜLTÜR OLUŞTU"

TV programlarının dahi formatları taklit. Herhangi bir orijinal çaba yok. Bir öğretim üyesi başka birinin tezini çalıyor, doçent oluyor. Bir lokantada levrek marine moda oluyor, bir bakıyorsunuz tüm lokantalarda levrek marine menülere giriyor. Belli bir dövme çıkıyor bir anda herkeste bu dövmelerden bulunuyor. Dini bir çevrede Gazali'den başka bir çevrede Proust'tan bahsediyor ama büyük olasılıkla okumamıştır. Yani kısa yoldan kestirmeci bir kültür oluştu. Bu bizim yaşam şeklimiz, çakmalık artık norm olmaya başladı. Çünkü o kazanıyor."


Vedat Milor, Türkiye, Magazin

YORUMLAR (8)
AYŞE: HAKLI MI? HAKLI DAĞILIN MİLLET
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DOĞRUYU SÖYLEYEN: çok güzel analiz helal sana vedat milor
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KUZEYİN SESİİ: Vedat Milor doğru konuşmuş.Her şey yalan,sahte ve yan sanayii olmuş.
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ENEZO: dünya dönüyor aynı durmuyacak okumayan görselden yetişen bir kesim var onlar toplumda alıcı buluyor al benisi var ama içi boş yetişen hayatlar ne için okuyayım okusanda iş bulamıyorum herkez okusun diye cıkılan yolda sanayiler cıraksız tezgağlar kalfasız hayatın içini boşaltan millieğitim sistemi eskiden daha güzeldi mantığı onlar geride kaldı tüp kuyruğu deil doğal gaz borçu şeker deil gılikoz bunlar birde yetinmeyen bir toplum
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ANKA: Bu kadar çok imla hatasına rağmen doğru analiz.
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MUHALİF: adam sadece yemekten değil toplumdan da anlıyor. Asıl işi de bu değil miydi zaten. çok doğru ve yerinde tespitler. aksini iddia edenler tufeyli''dir :))
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ZUBİ: Yerden göğe kadar haklı.
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MAZLUM: agzın bal yesin ne de doğru konuşmuş. öğrencilerimiz öğretmenlerimiz bile bildiğin asalak gibi yetişiyorlar
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