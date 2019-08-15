Vedat Milor'den dikkat çeken açıklama: Çakmalık artık norm olmaya başladı

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, BirGün'e verdiği röportajda son yıllarda toplumu yakından ilgilen özentilik konusu hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Milör, toplumdaki çoğu şeyin çakma olduğunu ve artık bunun kazandığını söyledi.

"İNSANA YASLANARAK NEMALANMAYA ÇALIŞAN BİR SINIF VAR"

" Türkiye'de hakim sınıf, tufeyli sınıfıdır" sözlerine üzerine konuşan Milor, 'Tufeyli dalkavuklukla geçinen taklitçi, asalak anlamında kullanılıyor. Nereden türedi bu sınıf?' sorusuna şöyle cevap verdi: "Her yerden türedi. Karınca sürüsü gibi karşına çıkıyorlar. Her yerde şu var, kendi yaratmadan, entelektüel ya da fiziksel bir çaba harcamadan güçlü bir insana yaslanarak oradan nemalanmaya çalışan bir sınıf.

"KISA YOLDAN KESTİRMECİ BİR KÜLTÜR OLUŞTU"

TV programlarının dahi formatları taklit. Herhangi bir orijinal çaba yok. Bir öğretim üyesi başka birinin tezini çalıyor, doçent oluyor. Bir lokantada levrek marine moda oluyor, bir bakıyorsunuz tüm lokantalarda levrek marine menülere giriyor. Belli bir dövme çıkıyor bir anda herkeste bu dövmelerden bulunuyor. Dini bir çevrede Gazali'den başka bir çevrede Proust'tan bahsediyor ama büyük olasılıkla okumamıştır. Yani kısa yoldan kestirmeci bir kültür oluştu. Bu bizim yaşam şeklimiz, çakmalık artık norm olmaya başladı. Çünkü o kazanıyor."