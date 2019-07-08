08.07.2019 18:43
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Vedat Muriç: Fenerbahçe çocukluk hayalim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, gururluyum, onurluyum, Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum formaya kavuştum." dedi.

Vedat Muriç, sarı-lacivertli kulüp tarafından hazırlanan videoda, kendi transferini kendi sundu. Golcü oyuncu daha sonra açıklamalarda bulundu.

"İYİ Kİ BURADAYIM"

Muriç, " Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, gururluyum, onurluyum, Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum formaya kavuştum. Bu şanlı tarihe adımı inşallah yazdıracağım. Ben 'iyi ki' diyorum. İyi ki buradayım. Sahadaki mücadelemle, performansımla, gollerimle taraftarıma da bunu dedirteceğim." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANDIRMAK İSTİYORUM"

Kosovalı oyuncu, "Taraftarlara teşekkür ederim. Sosyal medyadan bana ve eşime çok fazla mesaj atıldı. Bir kez daha 'İyi ki' diyorum. Buraya geldiğimiz için gururluyum. Anlı, şanlı tarihimize şampiyonluklar kazandırmak istiyorum. Tarihimize yakışır bir futbolcu olmak, sahada karakter ortaya koymak istiyorum. İnaşallah hep birlikte nice güzel başarılara, şampiyonluklara." dedi.

Vedat Muriç: Fenerbahçe çocukluk hayalim

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