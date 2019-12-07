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Vedat Muriç'i 3 dev ekip izlemeye geldi

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i Monaco, Eintracht Frankfurt ve Leicester City, Gençlerbirliği maçında izlemeye geldi.

07.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:39

'nin yıldız golcüsü Vedat Muriç Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde... İki golle şov yapan Kosovalı yıldız dün gece de Ülker Stadı'nda yakın markajdaydı.

ÇAĞLAR'IN TAKIMI DA İZLEDİ

Vedat Muriç'i dün akşam Fransız ekibi Monaco, Almanların güçlü temsilcilerinden Eintracht Frankfurt ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City stattan canlı izledi.

BIRAKMAK İSTEMİYORLAR

Kanarya'nın golcüsünü 3 kulüp dışında İtalyan takımları da istiyor... F.Bahçe'ye Vedat Muriç için devre arası teklifler gelecek ama Sarı-lacivertliler oyuncuyu Ocak'ta bırakmak istemiyor.

"SEN NASIL BİR KRALSIN!"

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç, dünkü gollerden sonra, sosyal medya hesabından "Sen nasıl bir kralsın! Kafana kurban" paylaşımında bulundu. Bayan Muriç, eşinin maçlarından sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

(Takvim)

Vedat Muriç'i 3 dev ekip izlemeye geldi

Eintracht Frankfurt, Leicester City FC, Vedat Muriç, Fenerbahçe, Spor


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