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Vedat Muriç'in golünden sonra Ali Koç kendinden geçti!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriç'in 30 metreden attığı harika gol sonrası hayranlığını gizleyemedi. O anlar kameralara yansıdı.

27.10.2019 14:12

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Konyaspor'u ağırladı. Fenerbahçe mücadeleden 5-1'lik üstünlükle ayrıldı. Fenerbahçe, ligin 9. haftasında sahasında ikinci kez 5 gollü galibiyete ulaştı. Hücumda etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, Gaziantep Futbol Kulübünden sonra İttifak Holding Konyaspor karşısında da 5 gol atmayı başardı.

VEDAT'IN BU SEZON 4. GOLÜ

Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muriç, bu sezon 4. kez fileleri havalandırdı. İttifak Holding Konyaspor karşısında ilk yarıda yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen Muriç, 83. dakikada şık bir gole imza attı. Muriç, yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. Golün tekrarını ekrandan izleyen Başkan Ali Koç, hayranlığını gizleyemedi.

Vedat Muriç'in golünden sonra Ali Koç kendinden geçti!

Vedat Muriç, Fenerbahçe, Konyaspor, Ali Koç, Spor


YORUMLAR (1)
ALİ:avrupada 2 maç yaptınız ordada kazansaydınız 2 maç 12 gol yediniz karektersiz utanmazlar
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