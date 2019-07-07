07.07.2019 12:36
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Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe kulüp binasına gitti

Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar transfer görüşmesi yapmak üzere Fenerbahçe kulüp binasına geldi.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın forvet oyuncusu Vedat Muriç transferi için karşı karşıya gelmişti. Ancak Vedat Muriç, Fenerbahçe'yi seçti.

Golcü oyuncunun menajeri Haluk Canatar, transferin son detaylarını görüşmek için Fenerbahçe kulüp binasına geldi.

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, transfer döneminde ismi büyük takımlarla anılan Vedat Muruqi ile ilgili yeşil-mavili kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE İLE HER KONUDA ANLAŞTIK"

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada "Çaykur Rizespor kulübü olarak Fenerbahçe kulübüyle Vedat Muriç'in transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe'yle görüşmelerini sürdürmektedir" denildi.

Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe kulüp binasına gitti

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Çaykur Rizespor, Haluk Canatar, Vedat Muriç, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (8)
BABAYARO: Biz aldik siz atip tutun simdi.
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EYPİO: yıldız futbolcu derken???
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ADINIZI YAZIN: yıldız futbolcu derken ???
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EFEDAYI: 22 maçta 8 gol atana golcü mü deniyor? Üstelik 6 sarıkart görüyor . Comollinin zencilerle bi sorunu var herhalde Bu maliyetle Ze luis rahat alınırdı. Muriçten de on gömlek daha üstündü. . .
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DUA: İnşallah deniz sürüçu de alırlar. Kayseriye para lazım ??
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HOT JO: Cimbomluyum ve şu adam inşallah fenere gider.2 gol atan kral oluyor.vedata mı kaldık.
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COLD KO: Fener alışık israfa. Bir sene icin slimaninin maliyeti 6 milyon euro. buda 4 gol atsa, 1 sene icin 12 milyon euroya deger.
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FENER- BİR- SEVDADİR: bizi istemeyeni niye alirsiniz defolsun gitsin
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