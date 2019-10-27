Vedat Muriç'in menajerinden Inter açıklaması!

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in adı, bir süredir Serie A devi Inter'le birlikte anılıyordu. 25 yaşındaki santrforun menajeri Deniz Uysal'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi. İtalya'da yayım yapan FC Inter News adlı internet sitesine konuşan Uysal, oyuncusunun özellikleri ve geleceğiyle alakalı olarak şunları kaydetti:

"IBRAHİMOVİC İLE LEWANDOSKİ KARIŞIMI"

"Vedat Muriç, tam bir Premier Lig ve Serie A golcüsü. Gücü ve fiziksel özellikleriyle bu liglere müthiş uyum sağlayabilir. Bu özellikteki bir oyuncuyu bulabilmek şu anda çok zor. Skorer, inanılmaz güçlü, oyun görüşü çok iyi olan ve çok soğukkanlı bir futbolcudan bahsediyoruz. Onun için Zlatan Ibrahimovic ile Robert Lewandowski'nin karışımı diyebilirim. Ancak onların sol ayaklısı ve daha iyi bir ayağa sahip olanı.

"MURİÇ GELECEĞİN KAHRAMANI"

Şu ana dek Inter'den resmi bir teklif almadık. Ancak size şunu söyleyebilirim ki İngiltere, Almanya, Katar, Suudi Arabistan ve İtalya'dan bazı menajerler ve sportif direktörlerin bizi aradığını söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin olası bir transferde ne kadar bonservis talep edeceği ise net değil. Ciddi bir teklif gelirse bunu kulüp başkanına iletiriz ve taraflar pazarlıklara başlar.Muriç, ülkesi Kosova'da bir yıldız değil ama geleceğin kahramanı. Kendisi için asıl tebriği, onu keşfeden Mr. Kice hak ediyor. Biliyorsunuz, biz Almanya'da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Oradaki sporcular müthiş bir disipline ve Avrupa kültürüne sahip."

(Fanatik)