Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriçi'in menajeri Haluk Canatar, "Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin oyuncusu bizim bir kulüple görüşmemiz Fenerbahçe'ye etik olarak saygısızlık olur. Burada doğru adres Fenerbahçe'dir. Vedat'la ilgili transfer tekliflerinin olmaması anormal olur" dedi.

03.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:23

Fenerbahçe 'de forma giyen Vedat Muriç ve stoper Serdar Aziz'in menajerliğini üstlenen Haluk Canatar, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte menajerinin açıklamaları:

"İtalya'da ve Türkiye'de hiçbir basın kuruluşuna açıklamam olmadı. Koronavirüs salgını sebebiyle transfer konuşulması şu anda zaten mümkün değil. Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin oyuncusu bizim bir kulüple görüşmemiz Fenerbahçe'ye etik olarak saygısızlık olur. Burada doğru adres Fenerbahçe'dir. Vedat'la ilgili transfer tekliflerinin olmaması anormal olur. Dünya futbolunda santrfor eksikliği var. Vedat'la da kulüplerin ilgilenmesi, oyuncuyu kulüplerin istemesi de normal. Vedat'la ilgili bir bilgi alınmak istendiğinde doğru adresin Fenerbahçe olduğunu söylüyoruz.

"BÖYLE BİR OYUNCU İÇİN TEKLİF GELMESİ GAYET DOĞAL"

Vedat Muriç gibi yüksek özelliklere sahip bir oyuncu dünyada çok az. Vedat, her iki ayağını da kullanabilen her iki kanatta da oynayabilen ve her mevkide takımına katkı sağlayan bir oyuncu. Böyle bir oyuncu için iyi kulüplerin izlemesi de transfer teklifleri yapması da gayet doğal, olmaması anormal. Fenerbahçe'nin Serdar ve Vedat'ın maaşında indirime gitmesi konusunda hiçbir şekilde talebi olmadı."

Vedat Muriç’in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur
Etiketler: Haluk Canatar, Serdar Aziz, Vedat Muriç, Fenerbahçe, Spor

Haberin Videosu :

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Alman devinden sürpriz imza! Sözleşmesi 3 yıl uzatıldı Spor
Alman devinden sürpriz imza! Sözleşmesi 3 yıl uzatıldı
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı! Spor
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!
Efsane stat, tedavi merkezine dönüştürülüyor Spor
Efsane stat, tedavi merkezine dönüştürülüyor
TFF’den resmi açıklama geldi! İşte Süper Lig’in bitiş tarihi Spor
TFF'den resmi açıklama geldi! İşte Süper Lig'in bitiş tarihi
Luyindama’ya İngiltere’den bir talip daha Spor
Luyindama'ya İngiltere'den bir talip daha
Dilmen, ’Bu karar gaz almak için’ dedi ve itiraf etti: Fevri davrandım Spor
Dilmen, "Bu karar gaz almak için" dedi ve itiraf etti: Fevri davrandım
Koronayı atlatan Albayrak’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Spor
Koronayı atlatan Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Spor
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Spor Haberleri

18:56: TFF Sağlık Kurulu'ndan koronvirüs açıklaması - Spor 18:50: TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı - Haber 18:47: Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı - Spor 18:44: Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı! - Spor 18:36: Bayern Münih, teknik direktör Flick'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı - Spor 18:32: Inter'in İki Brezilyalı Efsanesi: Ronaldo & Adriano - Spor 18:09: Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur - Spor 17:06: Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz - Spor 17:06: Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak - Spor 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber