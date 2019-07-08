08.07.2019 19:10
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Vedat Muriç kendi transfer haberini sundu

Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, kendi transfer haberini kendi sundu.

Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, kendi transfer haberini kendi sundu. Galatasaray'ın da transferi için uzun süre çaba harcadığı Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye transferinin ardından kameraların karşısına geçti. Kulüp televizyonunda kendi transferini spiker olarak kendi sunan Vedat, ardından transferle ilgili duygularını dile getirdi. Hayalini kurduğu formayı giydiğini dile getiren Vedat Muriç, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum, onurluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için mutluyum. İyi ki buraya geldim. Taraftarımıza da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Kulübümüze yakışır bir futbolcu olacağım. Sahada iyi mücadele gösterip goller atmak istiyorum" dedi.
(İHA) Vedat Muriç kendi transfer haberini sundu
Kaynak: İHA
Vedat Muriç, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel

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