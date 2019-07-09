09.07.2019 10:42
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Vedat Muriç kendi transferini kendisi sundu

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan yeni transferi Vedat Muriç, kulüp televizyonu FB TV'de kendi transfer haberini kendisi sundu.

Sarı lacivertlilerin yeni golcüsü Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye transferinin ardından kameraların karşısına geçti. Kulüp televizyonunda kendi transferini spiker olarak kendi sunan Vedat, ardından transferle ilgili duygularını dile getirdi.

Hayalini kurduğu formayı giydiğini dile getiren Vedat Muriç, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum, onurluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için mutluyum. İyi ki buraya geldim. Taraftarımıza da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Kulübümüze yakışır bir futbolcu olacağım. Sahada iyi mücadele gösterip goller atmak istiyorum" dedi.

Vedat Muriç kendi transferini kendisi sundu
Vedat Muriç, Fenerbahçe, Spor

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