09.07.2019 16:52
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Vedat Muriç: "Kendim, Rize'de doğan minik oğlum ve eşim adına; hoşça kalın"

Vedat Muriç: "Kendim, Rize

Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, sosyal medya hesabından Rizespor'a ve Rize halkına veda mesajı yayımladı.

Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, sosyal medya hesabından Rizespor'a ve Rize halkına veda mesajı yayımladı.

Çaykur Rizespor'dan geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, sosyal medya hesabından Rize halkına ve camiaya bir veda mesajı yayımladı.

Muriç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Acısıyla, tatlısıyla kelimenin tam anlamıyla muhteşem birliktelik gördüğümüz Rizespor camiasına ve Rize'deki komşularıma; kendim, Rize'de doğan minik oğlum ve eşim adına çok teşekkür ederim. Hoşça kalın." - RİZE
Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor, Vedat Muriç, Rizespor, Rize, Spor

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