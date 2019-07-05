05.07.2019 18:03
Haberler» Spor» Haber

Vedat Muriç sağlık kontrolünden geçti

Transferi döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Vedat Muriç, Çaykur Rizespor için sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferini istediği Vedat Muriç, dün yaptığı açıklamada sözleşme bitiş tarihine kadar Rizespor'da kalacağını duyurmuştu.

Vedat Muriç, bugün Rizespor için kontrolden geçti.

Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle;

"Oyuncularımız, Vedat Muriç, Mohammed Abarhoun, Montassar Talbi, Mustafa Saymak, Acıbadem Fulya Hastanesinde, Orhan Ovacıklı, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Dario Melnjak ve Samir Ujkani Acıbadem Kadıköy Hastanesi nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcuların; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcuların sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı."

Vedat Muriç sağlık kontrolünden geçti

UEFAUEFA'dan Trabzonspor'a müjdeli haber!

FenerbahçeFenerbahçe'de Volkan Demirel'e Comolli engeli!

Fenerbahçe, Nando De Colo ile anlaştıFenerbahçe, Nando De Colo ile anlaştı

AnkaragücüAnkaragücü'nden Altay Bayındır açıklaması: Fenerbahçe ile anlaştık

Vedat Muriç, Galatasaray, Fenerbahçe, Rizespor, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:44   Medipol Başakşehir'den tek antrenman
19:40   Kırkpınar'da çayıra çıkan çocukların hayali başpehlivan olmak
19:40   Uluslararası Erciyes Dağ Maratonu başladı
19:37   Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar
19:37   Özer Özdemir'in hayali milli takım
19:35   Altınordu sezona 'Merhaba' dedi
19:34   Fenerbahçe Futbol okulu Mazıdağ'da açıldı