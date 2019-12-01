Vedat Muriç'ten sakatlık açıklaması: 4 tane bağ yırtık, bandajsız oynayamam

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 64. dakikasında oyuna giren Vedat Muriç, birkaç dakika sonra Garry Rodrigues'in attığı golde asisti yapan isim oldu.

"NEFES NEFESE KALDIM"

Maç sonunda basın mensuplarına konuşan golcü oyuncu, "Fiziki durumum MR çekildiğinde 5-6 hafta gözüküyordu ama sağlık heyetimize teşekkür ediyorum. Hafif bir ağrım var ama acısı azaldığı için takımımla birlikte olmak istedim. Uzun süredir idman yapmıyordum. 90 dakika oynamam mümkün değildi. Sahada da nefes nefese kaldım. Sakatlığım normalde 5-6 hafta sürüyor, 4 tane bağ yırtık. Bu yüzden bandajsız oynayamam." dedi.