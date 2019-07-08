Vedat Muriç, Topuk Yaylası'na geldi

"Çocukluğundan beri hayalini kurduğum, maçlarını izlediğim çubukluya kavuştuğum için, bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum"

"Fenerbahçe istedi ve oldu"





Mustafa AKIN/ DÜZCE - Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, imza işlemlerinin tamamlanmasının ardından sarı lacivertli kulübün yeni sezon kampına katılmak üzere Topuk Yaylası'na geldi.

Muriç'i, kulübün idari menajeri Volkan Ballı karşıladı. Kapıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muriç, çok mutlu olduğunun altını çizerek, "Öncelikle Fenerbahçe gibi Türkiye'nin büyük bir camiasına katıldığım için, bu camiaya üye olduğum için çok mutluyum, gururluyum, onurluyum. Çocukluğundan beri hayalini kurduğum, maçlarını izlediğim çubukluya kavuştuğum için, bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Kelimelerle ifade edemem. İyi ki Fenerbahçe'deyim. Ben Fenerbahçe TV'ye de verdiğim röportajda, 'Fenerbahçe istedi, oldu' dedim. Şu anda da öyle söylüyorum, Fenerbahçe istedi ve oldu" ifadelerini kullandı.

Muriç kısa açıklamasının ardından teknik direktör Ersun Yanal ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışmak üzere tesislere girdi.