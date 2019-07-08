08.07.2019 19:43
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Vedat Muriç Topuk Yaylası'nda

Vedat Muriç Topuk Yaylası

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, Topuk Yaylası'na geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, Topuk Yaylası'na geldi. Muriç basın mensuplarına yaptığı açıklamada burada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. İdari Menajer Volkan Ballı tarafından karşılanan Muriç daha sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kosovalı futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olmasından dolayı mutlu olduğunu ve iyi ki buraya geldiğini ifade etti. Vedat daha sonra 94 numaralı formasıyla basın mensuplarına poz verdi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Topuk Yaylası, Vedat Muriç, Fenerbahçe, Düzce, Spor

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