Haberler » Spor » Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı çalıştı - Spor

Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı çalıştı

Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

21.11.2019 21:43 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:25

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana milli takım kampından dönmeyen Isla katılmadı. Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, aktif dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla noktalandı.

VOLKAN DEMİREL'E ÇİÇEK

Bu arada sakatlıkları bulunan Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. Öte yandan tesislere gelerek antrenmanın bir bölümünü izleyen Futbol Okulu öğrencileri, Takım Menajeri Volkan Ballı ve Yardımcı Antrenör Volkan Demirel ile bir araya geldi ve çiçek takdim etti. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı çalıştı

Yeni Malatyaspor, Vedat Muriç, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
01:46 Zalgiris Kaunas - Crvena Zvezda mts Belgrade Highlights | EuroLeague, RS Round 10
00:51 İskoç taraftar, lotodan kazandığı parayla kulüp satın aldı!
00:50 Basketbol: THY Avrupa Ligi
00:16 Ahmet Bulut: Dursun Özbek'ten kazık yedim
00:00 Ahmet Bulut: Dursun Özbek'ten kazık yedim
22:34 Enver Cenk Şahin'den teşekkür: Gururla Türk'üm dedim!
21:43 Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı çalıştı
21:27 Mbaye Diagne yine kadro dışı kaldı!
21:19 Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren, aday olmayacağını açıkladı
17:45 Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek
14:27 Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu, ABD'li diplomatı kürsüden indirdi
14:22 Kanseri yenen eşini gelin arabasıyla karşıladı
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
09:55 Yunan askerleri, göçmenleri silahla dövüp Türkiye'ye gönderdi
09:21 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22.11.2019 03:34:13