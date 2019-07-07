07.07.2019 15:00
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Vedat Muriqi 4 yıllığına Fenerbahçe'de

Vedat Muriqi 4 yıllığına Fenerbahçe

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor forması giyen Vedat Muriqi'yi 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor forması giyen Vedat Muriqi'yi 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-laciverltli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriqi konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır. Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye'nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz" denildi.
Öte yandan Muruqi için hazırlanan hoş geldin videosunda "Biz Fenerbahçeyiz. Ait olunacak en güzel yer, giyilecek en güzel forma. Türkiye'nin en büyük ailesine hoş geldin Vedat Muriqi" ifadelerinin yer alması da dikkat çekti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Türkiye, Spor

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