Vedat Muriqi attı, Kosova Karadağ'ı mağlup etti! Muriqi'in dansı olay oldu

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin gol attığı maçta Kosova, Karadağ'ı 2-0 mağlup etti.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Kosova'nın konuğu Karadağ'dı. Ev sahibi etkili başladığı maçta 10'da Rrahmani ile öne geçerken 34'te Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Kalan sürede başka gol olmazken Kosova puanını 11 yaparak kupaya katılma umudunu sürdürdü.

DANSIYLA OLAY OLDU

Kosovalı futbolcular galibiyeti soyunma odasında dans ederek kutladı. Ev sahibi ekibin mutluluğu cep telefonu görüntülerine de yansıdı. İsviçre'nin Zürich takımında forma giyen Kosova asıllı Benjamin Kololli'nin çektiği videoda, oyuncuların Kosova'da son günlerin hit parçası olan Dhurata Dora ft. Solking'in Zemır (Canım) şarkısı eşliğinde kutlama yaptığı görülüyor. Görüntülerde Vedat Muriqi'in dansı da dikkat çekiyor. 25 yaşındaki golcünün şarkıya eşlik ederek oynadığı oyun Kosova'da sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Vedat Muriqi'e binlerce tebrik mesajı geldi.

SÜPER LİG'DE İKİNCİ

24 yaşındaki golcü ligde geride kalan 7 haftada maç başına 4.6 hava topu kazanırken, 250 isimlik listenin 16. sırasında yer aldı.

Listenin ilk basamağında 8.3'lük oranıyla Deportivo Alaves'ten Joselu yeralırken onu West Ham'dan Haller (7.1) takip etti. 24 yaşındaki Vedat Muriqi Süper Lig'de ise sadece İttifak Holding Konyaspor'dan Mustapha Yatabare'ye geçilerek ikinci sırada yer aldı. Malili forvet de takımının oynadığı tüm maçlarda görev alırken maç başına 5 hava topu kazandı.