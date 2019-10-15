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Vedat Muriqi attı, Kosova Karadağ'ı mağlup etti! Muriqi'in dansı olay oldu

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçında Kosova, Vedat Muriqi'in gol attığı maçta evinde Karadağ'ı 2-0 mağlup etti. Kosovalı futbolcular galibiyeti soyunma odasında dans ederek kutladı. Görüntülerde Muriqi'in dansı dikkat çekerken, genç golcüye beğeni mesajı yağdı.

15.10.2019 10:06

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin gol attığı maçta Kosova, Karadağ'ı 2-0 mağlup etti.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Kosova'nın konuğu Karadağ'dı. Ev sahibi etkili başladığı maçta 10'da Rrahmani ile öne geçerken 34'te Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Kalan sürede başka gol olmazken Kosova puanını 11 yaparak kupaya katılma umudunu sürdürdü.

DANSIYLA OLAY OLDU

Kosovalı futbolcular galibiyeti soyunma odasında dans ederek kutladı. Ev sahibi ekibin mutluluğu cep telefonu görüntülerine de yansıdı. İsviçre'nin Zürich takımında forma giyen Kosova asıllı Benjamin Kololli'nin çektiği videoda, oyuncuların Kosova'da son günlerin hit parçası olan Dhurata Dora ft. Solking'in Zemır (Canım) şarkısı eşliğinde kutlama yaptığı görülüyor. Görüntülerde Vedat Muriqi'in dansı da dikkat çekiyor. 25 yaşındaki golcünün şarkıya eşlik ederek oynadığı oyun Kosova'da sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Vedat Muriqi'e binlerce tebrik mesajı geldi.

SÜPER LİG'DE İKİNCİ

24 yaşındaki golcü ligde geride kalan 7 haftada maç başına 4.6 hava topu kazanırken, 250 isimlik listenin 16. sırasında yer aldı.

Listenin ilk basamağında 8.3'lük oranıyla Deportivo Alaves'ten Joselu yeralırken onu West Ham'dan Haller (7.1) takip etti. 24 yaşındaki Vedat Muriqi Süper Lig'de ise sadece İttifak Holding Konyaspor'dan Mustapha Yatabare'ye geçilerek ikinci sırada yer aldı. Malili forvet de takımının oynadığı tüm maçlarda görev alırken maç başına 5 hava topu kazandı.

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Vedat Muriqi attı, Kosova Karadağ'ı mağlup etti! Muriqi'in dansı olay oldu

Fenerbahçe, Karadağ, Avrupa, Kosova, Spor

YORUMLAR(2)
MİSAFİR:Aynen katiliyorum kardes maci 90 dakika izladim bu maci izleyen scout ekibi varsa kesin alin der. Ersun yenal gibi bir hocanin elinde bile oynuyor fenerde hoca yok adam kanatlardan gelen her top tehlike yaratti. fenerdede stoperden orta saha adamindan kanat oyuncusu yapiyor dahi ersun yenal kanattan bir top gelmiyor vedata yemin olsun kosavanin hocasi 1000 ersun eder. . . . . . . .
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ÖMER:Vedat kalmaz artık Türkiyede gider mutlaka iyi bir paraya
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