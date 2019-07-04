04.07.2019 23:16
Haberler» Spor» Haber

Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'da kalma kararı aldı

Fenerbahçe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in istediği Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'da kalma kararı aldı.

Transferin gözde ismi Vedat Muriqi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada takımda kalacağını açıkladı. "Sözleşmem bitene kadar kulübümde kalacağım" diyen Kosovalı golcü oyuncu, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu gün akşam saatlerinde Kulüp Başkanım sayın Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferim ile ilgili tercihlerimizin ayrı olması sebebi ile sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım."

Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'da kalma kararı aldı
Twitter, Spor

YORUMLAR (9)
GS ..: Allahım çok şükür Galatasaraya gelecek diye çok korkmuştuk.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FB: Baktı fener alamıyacak gs ye de satmam dedi başkan kartal gs ye oyuncu mu verir be
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
AKREPLER HEYY 35: buda kendini dev aynasında ğörüyo bu futbolcu amatörlükden kurtulamamış inşallah gs gider rezil olursun
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
KAPİŞ: gsye gelen futbolcular için rezil olurlar diyip duruyorsunuz ya. . size bir tavsiye: ÖNCE 3 BÜYÜKLERİN MÜZELERİNİ DOLAŞIN DA KUPALARI GÖRÜN. SONRA REZİLLİK KELİMESİNİN ANLAMINI YENİDEN BİR DÜŞÜNÜN. sonra gelin buraya yeniden yorum yapın.
Yayından Kaldır
1 1
07 ÜNAL: kimsin sen 25 yasında 39 yaşında gibisin fenere gelmez miş biz seni istemiyoz yabancı kontenzanında oynuyo git komali golcünün kıralını getir fenerime rizeli gardaşlarımıza sonsuz teşekkürler başkana ayrıca tşkr gs aklını çelmiş bu kosavalınındefolup gitsin
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz
CO HART: Helal olsun dogru karar vermis cunku balon terimin yanina gidip avrupa averaj takimin forveti olmak istemez
Yayından Kaldır
4 8
Cevap yaz
PREKAZİ: çok cahilsin çookkk
Yayından Kaldır
7 0
ADALETTTTTTTTTTTT: seneye bedelsiz galatasarayda ::))))) fırsatçı hasan kartal elinde patlasın :))))))))
Yayından Kaldır
9 3
Cevap yaz
PUHAHA: hahaha süper oldu. sözleşmesi bitince bedavaya istediği takıma gidebilecek. rize ve fb avuclarını yalayacak. sözleşmesi seneye bitiyor. ocakta cimbomla anlaşıp haziranda bedavaya gelecek.
Yayından Kaldır
7 4
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
00:05   LaLiga Takvimi: Real Madrid
23:54   Filenin Efeleri, yarı finalde
23:44   Vedat Muriç'in arşiv görüntüsü
23:43   Muric, Çaykur Rizespor'da kalma kararı aldı
23:38   Abdülkerim Bardakcı, 2 yıl daha Konyaspor'da
23:36   Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
23:27   Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası