Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı - Spor

Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç, koronavirüse yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Muriç, "Testleri pozitif çıkan herkesin Allah yardımcısı olsun, Allah herkesi ailelerine ve sevdiklerine bağışlasın" dedi.

24.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:12

Fenerbahçe'nin Kosovalı oyuncusu Muriç, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ve futbol A takımının online olarak sürdürdüğü çalışmalarına ilişkin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çok zor bir süreçten geçildiğini belirten başarılı futbolcu, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak ve eşine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Testleri pozitif çıkan herkesin Allah yardımcısı olsun, Allah herkesi ailelerine ve sevdiklerine bağışlasın" dedi.

"BİR AN ÖNCE SAMANDIRA'YA DÖNMEK İSTİYORUZ"

A takım oyuncularının online olarak sürdürdüğü idmanlar hakkında da konuşan Vedat, "Çalışmalarımız kulübümüzün sayesinde evde geçiyor. Olanaklarımız evde olmamıza rağmen çok üst düzeyde. Evde olmamıza rağmen hem online çalışmalara hem de bütün çalışma elementlerine sahibiz. O yüzden çalışmalarımız evde sürüyor. Biraz zor oluyor tabii ki. İnşallah kısa sürede bu dönemi atlatarak bir an önce Samandıra'ya dönüp idmanlarımızı yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZLERE DÜŞEN EVDEN ÇIKMAMAK"

Son olarak evde kalmanın önemine de değinen golcü oyuncu, "Yetkilileri muhakkak dinlememiz gerekiyor. Devletimiz bütün tedbirleri aldı. Birey olarak bizlere düşen de evden çıkmamak. Öncelik bu olmalı. Çok acil bir durum olmadığı sürece bu kurala uymalıyız. Hijyene dikkat etmeliyiz. Bağışıklık sistemimizin de güçlü olması gerekiyor. Ben de hem kendi adıma hem de ailem adına konuşabilirim. Bütün kurallara bire bir uymaya çalışıyoruz. Sadece kendimiz için değil, bütün insanların sağlığı için evde kalalım, dışarı çıkmayalım" şeklinde konuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Fenerbahçeli Vedat Muriç’ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’a geçmiş olsun mesajı

Kaynak: İHA

Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

Haberin Videosu :

Fenerbahçeli Vedat Muriqi: 'Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum'

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe’den Gökhan Gönül ve Caner Erkin bombası Spor
Fenerbahçe'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin bombası
Fatih Terim’e hakaret eden şahıs hakkında AFAD’dan açıklama Spor
Fatih Terim'e hakaret eden şahıs hakkında AFAD'dan açıklama
Galatasaraylı oyuncunun eşinden flaş açıklama: Ülkeme dönmek istiyorum Spor
Galatasaraylı oyuncunun eşinden flaş açıklama: Ülkeme dönmek istiyorum
Trabzonspor’un koronavirüs test sonuçları belli oldu Spor
Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları belli oldu
Fenerbahçe’den son dakika koronavirüs açıklaması Spor
Fenerbahçe'den son dakika koronavirüs açıklaması
’Fatih hocamdan haber aldım’ diyen Arda, Terim’in son durumunu açıkladı Spor
"Fatih hocamdan haber aldım" diyen Arda, Terim'in son durumunu açıkladı
Beşiktaş’ta Çağdaş Atan’ın test sonucu belli oldu! Spor
Beşiktaş'ta Çağdaş Atan'ın test sonucu belli oldu!
Beşiktaşlı oyuncudan ABD Başkanı Trump’a yanıt! Spor
Beşiktaşlı oyuncudan ABD Başkanı Trump'a yanıt!

Son Dakika Spor Haberleri

21:36: Uluslararası Paralimpik Komitesinden olimpiyatların ertelenmesine destek - Spor 21:30: Çağrı Karakuş: "Koranavirüs hayatımızı etkiliyor" - Spor 21:30: Selçuk İnan'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a destek Açıklaması - Spor 21:17: Selçuk İnan: Bilin ki hep sizinleyiz, dualarımız sizinle - Spor 21:13: Fenerbahçeli voleybolculardan "evde kal" çağrısı - Spor 20:45: Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı - Haberler 20:42: Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir - Haberler 20:31: AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı - Spor 20:30: Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı - Spor 20:08: Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum - Spor 19:46: Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı - Spor 19:12: Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı - Spor