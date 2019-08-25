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Vedat Muriç üst üste 6 maçtır gol atıyor

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç geçen hafta Gazişehir Gaziantep'ten sonra dün de Medipol Başakşehir ağlarını sarstı. Geçen sezonun 31. haftasından bu yana her hafta gol sevinci yaşayan Muriç, gol serisini de 6 maça çıkardı.

25.08.2019 13:41
Vedat Muriç üst üste 6 maçtır gol atıyor

Geçtiğimiz sezon gol krallığı yarışını Çaykur Rizespor forması altında attığı 17 golle ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin yeni forveti Vedat Muriqi, sezona iyi başladı. Ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep filelerini sarsan Muriqi dün de Başakşehir deplasmanında gol sevinci yaşadı. 2018-2019 sezonunun 31. haftasında Rizespor formasıyla başladığı gol serisine Fener formasıyla da devam eden 25 yaşındaki oyuncu, seriyi 6 haftaya çıkardı.

İşte Kosovalı futbolcunun gol serisi:

2018-2019 sezonu

31. hafta Ankaragücü (1)

32. hafta Galatasaray (1)

33. hafta Alanyaspor (1)

34. hafta Trabzonspor (1)

2019-2020 sezonu

1. hafta Gazişehir Gaziantep (1)

2. hafta Medipol Başakşehir (1)

Vedat Muriç üst üste 6 maçtır gol atıyor

Fenerbahçe, Başakşehir, Gaziantep, Rizespor, Spor

Kaynak: İHA

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