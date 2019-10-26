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Vedat Muriqi, Konyaspor'u da boş geçmedi

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Denizlispor maçından sonra Konyaspor ağlarını da havalandırarak üst üste iki hafta gol sevinci yaşadı.

26.10.2019 22:15Vedat Muriqi, Konyaspor'u da boş geçmedi
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Denizlispor maçından sonra Konyaspor ağlarını da havalandırarak üst üste iki hafta gol sevinci yaşadı. Vedat ligdeki gol sayısını da 5'e çıkardı.
Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 5-1 mağlup ettiği müsabakayı Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi de boş geçmedi. Mücadelenin 82. dakikasında sahneye çıkan Vedat, uzaktan yaptığı vuruşla takımının 5. golünü kaydetti. Maça 11'de başlayan yıldız futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.
Geçtiğimiz haftaki Denizlispor maçının ardından bu hafta da rakip fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, takımını sırtlamaya devam ediyor. Kosovalı forvet böylece Süper Lig'de gol sayısını da 5'e çıkarmış oldu. Ligde 9 maçta görev alan Vedat'ın 1 de asisti bulunuyor.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Denizlispor, Fenerbahçe, Konyaspor, Güncel

Kaynak: İHA

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