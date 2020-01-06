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Vedat Muriqi: Mourinho ile çalışmayı çok isterim

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi, Premier Lig ekibi Tottenham'ın ilgisiyle alakalı konuştu. Hedefinin Fenerbahçe'yle şampiyonluk olduğunu belirten Muriqi, Mourinho ile çalışmayı çok istediğini ancak önceliğinin sezonu Fenerbahçe'yle tamamlamak olduğunu söyledi.

06.01.2020 09:11 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:17

Sezon başında 'ye gelen ve ilk yarıda gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen takımlarının radarına giren Vedat Muriqi, transfer tekliflerini elinin tersiyle geri çeviriyor.

Önceliğini Fenerbahçe'ye veren Kosovalı golcünün hafta sonu menajeriyle bir görüşme yaptığı öğrenildi. Bu toplantıda menajerine 'Teklif getirme' talimatı veren Vedat'ın "Şampiyon olmadan Fenerbahçe'den ayrılmam" dediği de öğrenildi.

"TEKLİFLERİ MAYIS'A ERTELE"

Hayalinin Türkiye'de şampiyonluk yaşamak olduğunu belirten Vedat, "Benim şu anki hedefim Fenerbahçe ile şampiyon olmak. Avrupa'dan büyük takımların benimle ilgilenmesi, beni istemesi çok güzel bir duygu. Bu teklifler beni mutlu ediyor. Özellikle de 'ın listesinde olmak harika. Mourinho ile çalışmayı çok isterim ama önce Fenerbahçe ile şampiyon olmayı hayal ediyorum. Teklifleri sezon sonuna ertele" ifadelerini kullandı.

PİYASA DEĞERİNİ ARTIRDI

Kafasını sadece futbola vermek istediğini de vurgulayan Kosovalı golcü, "Bu teklifler geldikçe bana problem yaşatacak. Ben futbola odaklanmak istiyorum. Şu dakikadan sonra ne bana ne de kulübüme teklif getir" dedi. F.Bahçe'ye geldiğinde 2.5 milyon euro değeri olan Vedat Muriqi, 5 ayda değerini katladı ve 12 milyon euroya ulaştı.

Fenerbahçe ise Kosovalı golcü için 25 milyon euro fiyat belirledi. Vedat ilk yarıda tam 11 kez ağları sarstı.

(Akşam)

Vedat Muriqi: Mourinho ile çalışmayı çok isterim

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Tottenham, Spor


HABER YORUMLARI (4)
EMOXXX: Evet bende ordaydım morinho dediki yönetime gerekirse 100 m euro verin vedatı alın ama muruqi kalsın dedi. .
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GALA1905: Mourinho, ya top toplayici lazim galiba.
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ADINIZI YAZIN: ne boş adamsın o kadar kıskanıyorsunki tek amacın kötülemek.
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VEDAT: SENİ Mİ GERDİ GAYSARAY
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Spor

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