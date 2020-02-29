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Vedat Muriqi'nin golden sonra asker selamı vermesini Antalyaspor taraftarı alkışladı

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken sarı lacivertlilerin golünden sonra futbolcuların asker selamı vermesini rakip takım taraftarları da ayakta alkışladı.

29.02.2020 22:20 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:29

Gol sonrası sevinç yaşamayan ve takım arkadaşlarını da kameralara doğru çağıran Vedat Muriqi, golün asistini yapan kaptan Ozan Tufan ve diğer takım arkadaşlarıyla birlikte asker selamı verdi.

Fenerbahçeli oyuncuların selamına taraftarının da büyük bir kısmı alkışlarla destek oldu.

TRİBÜNLER TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Maç öncesi İdlib'deki hain saldırıda yaşamını yitiren askerlerimizi anmak adına Antalya Stadyumu'nun koltukları Türk bayrakları ile donatılırken tribünlerde de pankartlar yer almıştı.

Fenerbahçe futbolcuları ise maç öncesi ısınma bölümüne "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı tişörtlerle çıkmıştı.

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Vedat Muriqi'nin golden sonra asker selamı vermesini Antalyaspor taraftarı alkışladı

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor


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29.02.2020 23:27:11