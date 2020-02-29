Vedat Muriqi'nin golden sonra asker selamı vermesini Antalyaspor taraftarı alkışladı

Gol sonrası sevinç yaşamayan ve takım arkadaşlarını da kameralara doğru çağıran Vedat Muriqi, golün asistini yapan kaptan Ozan Tufan ve diğer takım arkadaşlarıyla birlikte asker selamı verdi.

Fenerbahçeli oyuncuların selamına Antalyaspor taraftarının da büyük bir kısmı alkışlarla destek oldu.

TRİBÜNLER TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Maç öncesi İdlib'deki hain saldırıda yaşamını yitiren askerlerimizi anmak adına Antalya Stadyumu'nun koltukları Türk bayrakları ile donatılırken tribünlerde de pankartlar yer almıştı.

Fenerbahçe futbolcuları ise maç öncesi ısınma bölümüne "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı tişörtlerle çıkmıştı.