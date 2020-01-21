Haberler » Spor » Son dakika: Vedat Muriqi, PFDK'ya sevk edildi - Spor

Son dakika: Vedat Muriqi, PFDK'ya sevk edildi

Son dakika: Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

21.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:51

forması giyen Vedat Muriqi, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Federasyon tarafından yapılan resmi açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu VEDAT MURIÇ'in aynı müsabakadaki "bilinçli sarı kart görmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

"PLANLI YAPMIŞ OLSAM GOL ATINCA FORMAMI ÇIKARIRDIM"

Kosovalı futbolcu maçtan sonra yaptığı açıklamada söz konusu kırmızı kartı kasten görmediğini ifade etmiş ve 'plan yapmış olsam gol atınca formamı çıkarırdım' demişti.

VEDAT MURİQİ'NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDEYDİ:

"Benim ve takım arkadaşlarım için galip gelmemiz çok önemliydi. Tek düşüncemiz şampiyonluk. Sadece saha içine konsantreyiz. Başka bir düşüncemiz yok. Maç sonrası gördüğüm kartla ilgili çıkarılan dedikoduların farkındayım. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok aslında. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşan insanlar olduğunu ben de tüm camiamız da iyi biliyor. Biz 29'uncu şampiyonluğa konsantreyiz ve bunu da taraftarımızla başaracağız."

Son dakika: Vedat Muriqi, PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (23)
BİRİSİ:Bu sene feneri şampiyon yapmamaya kararlılar
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz
CANMEN:Orda topa hafifce bi dokunma var...çoğu hakem bu durumları es geçiyor...o zaman es geçmeyen hakemlerinden başla derim...tüm hakemlerin pozisyonları aynımı çalıyor...bi elirli çizgileri varmı acaba...?!?
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
CANMEN:Sen lambada kırmızıdan geçene...Kasten geçti diye...kanun kitabında yazandan fazlasınımı ceza kesecen...yada bile bile sarı veyahut kırmızı alana farklımı ceza kitabın var...sen lanun yazar olacak bu açıkları gidermen gerekir...
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
CANMEN:Bilinçli yapmak yasakmı...bilinçli doğru davranana ödülmü veriliyorda...bilinçli ceza kuralını yürürlüğe sokanı cezalandıracaksın...o zaman böyle ihtimal yaratan kural yaratıcılarınıda cezalandırıp bu ihtimali ortadan kaldırman gerekmezmi...?!?
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
KANARY:Fenerasyon göstermelik iş yapıyor ceza falan veremez bunlar.
Yayından Kaldır
2 4
Cevap yaz
GALA1905:Bu fenevbahce sahtekar oyunculari daha sahtekar.
Yayından Kaldır
34 34
Cevap yaz
FENERLİ:biz sahtekar değiliz ama siz sahtekar olduğunuzu kabul etmişsiniz galatasavaylı
Yayından Kaldır
13 19
TARIK:6 S YE BAK HELE
Yayından Kaldır
17 15
ÜNİ GFB:evet başkanımızın dedği gibi korkuyormusunuz bizden cıkın erkek gibi canerin lig macında ıkıncı sarıdan kırmızı yediği mac bukdar dert olmuyorken fenerbahçe vedat ikinci sarıdan kırmızı yedi diye bir haftadır dilden düşmüyor biz şampiyon olucaz 3 temuz ruhuyla omuz omuza şampiyonluğa yıkamıycaksınız yapamıycaksınız yeter artık bukdarı fenerbahçe yıkılmaz yıkar hepinizi ;)))))) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yayından Kaldır
22 19
Cevap yaz
KENAN:Caner cisse vs vs bunlarda sevk edilecekmi konu FENERBAHÇE olunca ortalığı ayağa kaldıran dümbükler biz tek siz alayınız fenerbahçe düşmanlarına sahada en güzel cevabı verecektir fenerasyon diyenler AĞLAYIN
Yayından Kaldır
19 18
Cevap yaz
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın
Spor

Son Dakika Haberleri

00:16  Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından - Alper Pirşen (1)
00:15  Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a yeşil ışık
00:14  Maçın ardından
00:12  Ersun Yanal'dan PFDK tepkisi!
00:11  Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından - Alper Pirşen (2)
22.01.2020 00:21:28