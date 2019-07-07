07.07.2019 15:40
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Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe'de

- Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe'deİSTANBUL - Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Vedat Muriqi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

- Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe'de
İSTANBUL - Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Vedat Muriqi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer döneminde ismi en çok konuşulanlardan biri olan Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriqi'nin yeni takımı belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp, Çaykur Rizespor ve oyuncuyla yaptığı görüşmeler sonrası anlaşma sağladı.Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından 1994 doğumlu golcü oyuncu 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, "Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye'nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz" denildi. Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe'de
Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Spor

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