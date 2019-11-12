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Vedat Muriqi sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı

Kosova Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'nin sakatlığı nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Çekya ve İngiltere maçlarının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

12.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:31Vedat Muriqi sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı
Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'nin sakatlığı nedeniyle 2020 Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Çekya ve İngiltere maçlarının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi, sakatlığı sebebiyle Kosova Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı. Kosova Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen muayeneler neticesinde 25 yaşındaki golcünün 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 14 Kasım'da Çekya, 17 Kasım'da da İngiltere ile oynanacak müsabakaların kadrosunda olmamasına karar verildiği belirtildi. - İSTANBUL

Futbol Federasyonu, Avrupa, Futbol, Kosova, Spor

Kaynak: İHA

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