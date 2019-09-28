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Vedat Muriqi: Transfer haberleri beni motive ediyor

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, 0-0 biten Galatasaray derbisi sonrası hem maçı değerlendirdi hem de transfer haberlerine yanıt verdi.

28.09.2019 22:26

Mücadeleyi değerlendiren Vedat Muriqi, "Son yıllarda atan kazanır şeklinde derbiler vardı. Üç puan için geldik. İyi mücadele ettik, yakaladığımız pozisyonlardan birini değerlendirseydik farklı olabilirdi. Elimden gelenin fazlasını vermeye çalışıyorum" dedi.

MURIQI'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Vedat Muriqi hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak, "Transfer haberleri beni etkilemiyor. Motivasyonumu üst seviyeye çıkarıyor hatta. Dünya üzerinde tüm scoutlar her futbolcuyu izleyebilir. Bu çok doğal ve normal bir şey. Bu sadece bana moral veriyor. Ben Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşayarak efsane olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Vedat Muriqi: Transfer haberleri beni motive ediyor

Fenerbahçe, Spor

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