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Vedat Okyar kabri başında anıldı

Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Vedat Okyar, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

20.07.2019 13:01 Vedat Okyar kabri başında anıldı
Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Vedat Okyar, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Siyah-beyazlıların efsaneleri arasında yer alan Vedat Okyar'ın vefatının 10. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'nın çelenk gönderdiği anma töreninde, siyah-beyazlı kulübün Genel Koordinatörü Levent Çifter, Beşiktaş Tarihi ve Müze Danışmanı Zulal Gök, Divan Kurulu Üyeleri ile Okyar'ın ailesi ve sevenleri katıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Zincirlikuyu, Vedat Okyar, Beşiktaş, Spor

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