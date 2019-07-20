Haberler» Güncel» Haber

Vedat Okyar kabri başında anıldı

Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Vedat Okyar, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

20.07.2019 13:20 Vedat Okyar kabri başında anıldı
Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Vedat Okyar, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Siyah-beyazlıların efsaneleri arasında yer alan Vedat Okyar'ın vefatının 10. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'nın çelenk gönderdiği anma töreninde, siyah-beyazlı kulübün Genel Koordinatörü Levent Çifter, Beşiktaş Tarihi ve Müze Danışmanı Zulal Gök, Divan Kurulu Üyeleri ile Okyar'ın ailesi ve sevenleri katıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Zincirlikuyu, Vedat Okyar, Beşiktaş, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:44   Rezidansta şüpheli ölüm
13:44   TTF Başkanı Durmuş'tan Küçük Kulüp'e ziyaret
13:43   Kurbanlık 1,3 tonluk boğa "Paşa" görücüye çıktı - KONYA
13:43   Çaldıkları aracın kapı ve kaputunu söküp yol kenarına bıraktılar
13:43   Büyükşehir Düzce'deki afet bölgesinde
13:43   24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'na doğru
13:42   "Endonezya okyanuslara en çok plastik atık bırakan ikinci ülke"